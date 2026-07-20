В Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадал один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При падении обломков БПЛА в Ейске пострадала женщина, ее госпитализировали.
- В Ейске повреждено остекление в семи домах из-за падения обломков беспилотников.
КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Ейске в Краснодарском крае, его госпитализировали, сообщает оперативный штаб региона.
"Пострадала одна женщина, ее госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из-за падения обломков беспилотников в Ейске повреждено остекление в семи домах.
На местах падения фрагментов работают оперативные и специальные службы.
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