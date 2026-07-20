Расчеты 11-го корпуса "Севера" в июле сбили более 150 коптеров

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы беспилотных систем и посты наблюдения 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июля уничтожили более 150 коптеров ВСУ в Харьковской области.

Для борьбы с дронами применяются FPV-ПВО, коптеры-перехватчики с системами обезвреживания винтов и двигателей, а также сброс сетки, веревки или специального "гарпуна".

Часть беспилотников уничтожается стрелковым огнем.

БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Операторы беспилотных систем и посты наблюдения 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июля уничтожили более 150 коптеров ВСУ в Харьковской области, используя FPV-ПВО, сброс сеток и стрелковое оружие, рассказал РИА Новости офицер с позывным Карта.

"Операторы беспилотных систем и расчеты постов воздушного наблюдения 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июля уничтожили более 150 беспилотников коптерного типа в Харьковской области", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.

По его словам, после обнаружения целей данные оперативно передавались командованию. Для борьбы с дронами коптерного типа применяются FPV-ПВО, а также коптеры-перехватчики, оснащенные системами обезвреживания винтов и двигателей.

Карта уточнил, что для этого военнослужащие используют сброс сетки, веревки или специального "гарпуна". Часть беспилотников уничтожается стрелковым огнем. Он добавил, что вражеские БПЛА применялись для разведки, корректировки артиллерии и нанесения ударов.