Расчеты 11-го корпуса "Севера" в июле сбили более 150 коптеров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем и посты наблюдения 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июля уничтожили более 150 коптеров ВСУ в Харьковской области.
- Для борьбы с дронами применяются FPV-ПВО, коптеры-перехватчики с системами обезвреживания винтов и двигателей, а также сброс сетки, веревки или специального "гарпуна".
- Часть беспилотников уничтожается стрелковым огнем.
БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Операторы беспилотных систем и посты наблюдения 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июля уничтожили более 150 коптеров ВСУ в Харьковской области, используя FPV-ПВО, сброс сеток и стрелковое оружие, рассказал РИА Новости офицер с позывным Карта.
"Операторы беспилотных систем и расчеты постов воздушного наблюдения 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июля уничтожили более 150 беспилотников коптерного типа в Харьковской области", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.
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По его словам, после обнаружения целей данные оперативно передавались командованию. Для борьбы с дронами коптерного типа применяются FPV-ПВО, а также коптеры-перехватчики, оснащенные системами обезвреживания винтов и двигателей.
Карта уточнил, что для этого военнослужащие используют сброс сетки, веревки или специального "гарпуна". Часть беспилотников уничтожается стрелковым огнем. Он добавил, что вражеские БПЛА применялись для разведки, корректировки артиллерии и нанесения ударов.
"Военнослужащие 11-го армейского корпуса эффективно противодействуют воздушной угрозе со стороны ВСУ. Расчеты уничтожают разведывательные коптеры противника, лишая его "глаз" в небе и возможности вести разведку, а также наводить и корректировать артиллерийский огонь", - подчеркнул собеседник агентства.