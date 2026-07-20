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Прокуратура рассказала об ущербе от атаки БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 20.07.2026
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08:01 20.07.2026 (обновлено: 08:13 20.07.2026)
Прокуратура рассказала об ущербе от атаки БПЛА в Подмосковье

В Подмосковье из-за атаки БПЛА повреждены жилые дома и коммерческие объекты

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Московской области средствами ПВО отражена атака беспилотников, основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.
  • Повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, многоквартирные и жилые дома, а также коммерческие объекты.
  • Есть пострадавшие, их количество уточняется.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Многоэтажные жилые дома и коммерческие объекты повреждены в результате атаки беспилотников в Московской области, сообщает прокуратура Подмосковья.
В понедельник губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что средства ПВО ночью отразили атаку БПЛА на Подмосковье, основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. Так, возгорания произошли в Подольске в результате падения БПЛА, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный дом. Предварительно, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома, еще один пострадал на трассе М-4, где упал беспилотник.
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В прокуратуре региона добавили, что в результате ночной атаки беспилотников есть пострадавшие, их количество уточняется.
"Повреждены многоквартирные, жилые дома и коммерческие объекты", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
Отмечается, что городские прокуроры лично контролируют ситуацию, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления для оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам.
"Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: телефон +7-916-240-31-28", - добавили в ведомстве.
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