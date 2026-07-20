Прокуратура рассказала об ущербе от атаки БПЛА в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Московской области средствами ПВО отражена атака беспилотников, основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.
- Повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, многоквартирные и жилые дома, а также коммерческие объекты.
- Есть пострадавшие, их количество уточняется.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Многоэтажные жилые дома и коммерческие объекты повреждены в результате атаки беспилотников в Московской области, сообщает прокуратура Подмосковья.
В понедельник губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что средства ПВО ночью отразили атаку БПЛА на Подмосковье, основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. Так, возгорания произошли в Подольске в результате падения БПЛА, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный дом. Предварительно, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома, еще один пострадал на трассе М-4, где упал беспилотник.
В прокуратуре региона добавили, что в результате ночной атаки беспилотников есть пострадавшие, их количество уточняется.
"Повреждены многоквартирные, жилые дома и коммерческие объекты", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
Отмечается, что городские прокуроры лично контролируют ситуацию, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления для оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам.
"Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: телефон +7-916-240-31-28", - добавили в ведомстве.
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