Прокуратура рассказала об ущербе от атаки БПЛА в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ В Московской области средствами ПВО отражена атака беспилотников, основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.

Повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, многоквартирные и жилые дома, а также коммерческие объекты.

Есть пострадавшие, их количество уточняется.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Многоэтажные жилые дома и коммерческие объекты повреждены в результате атаки беспилотников в Московской области, сообщает прокуратура Подмосковья.

В понедельник губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что средства ПВО ночью отразили атаку БПЛА на Подмосковье , основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. Так, возгорания произошли в Подольске в результате падения БПЛА, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный дом. Предварительно, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома, еще один пострадал на трассе М-4, где упал беспилотник.

В прокуратуре региона добавили, что в результате ночной атаки беспилотников есть пострадавшие, их количество уточняется.

"Повреждены многоквартирные, жилые дома и коммерческие объекты", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе " Макс ".

Отмечается, что городские прокуроры лично контролируют ситуацию, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления для оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам.