В Домодедовскую больницу доставили шесть человек с минно-взрывными травмами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шесть человек с минно-взрывной травмой различной степени тяжести доставлены в Домодедовскую больницу.
- Среди пострадавших трое иностранных граждан.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Домодедовскую больницу госпитализировали шесть человек с минно-взрывной травмой, сообщает пресс-служба учреждения.
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"Шесть пострадавших с минно-взрывной травмой различной степени тяжести доставлены в Домодедовскую больницу, из них трое иностранных граждан", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Сейчас врачи проводят необходимые лечебно-диагностические мероприятия.
Не уточняется, что стало причиной ранений.