Рейтинг@Mail.ru
В Домодедовскую больницу доставили шесть человек с минно-взрывными травмами - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:27 20.07.2026 (обновлено: 10:31 20.07.2026)
В Домодедовскую больницу доставили шесть человек с минно-взрывными травмами

В Домодедово госпитализировали шесть человек с минно-взрывными травмами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шесть человек с минно-взрывной травмой различной степени тяжести доставлены в Домодедовскую больницу.
  • Среди пострадавших трое иностранных граждан.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Домодедовскую больницу госпитализировали шесть человек с минно-взрывной травмой, сообщает пресс-служба учреждения.
«
"Шесть пострадавших с минно-взрывной травмой различной степени тяжести доставлены в Домодедовскую больницу, из них трое иностранных граждан", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Сейчас врачи проводят необходимые лечебно-диагностические мероприятия.
Не уточняется, что стало причиной ранений.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
При атаке ВСУ на логистический центр Wildberries в Котовске погибли семеро
18 июля, 20:12
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала