Хуситы заявили о морской блокаде Саудовской Аравии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) ввело морскую блокаду Саудовской Аравии.
- Там заявили, что это стало ответом на блокаду аэропорта Саны.
- По словам военного представителя движения, мера вступает в силу немедленно.
ДОХА, 20 июл — РИА Новости. Шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, заявило, что вводит морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на блокаду столичного аэропорта.
"Мы объявляем о запрете на морское судоходство для саудовского противника в соответствии с принципом "блокада в ответ на блокаду", — сказал представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
По его словам, мера вступает в силу немедленно. В свою очередь, заместитель министра информации в правительстве хуситов Ахмед аш-Шами потребовал полного открытия авиагаваней и портов для обеспечения беспрепятственных перевозок, торговли и передвижения.
Стороны воздерживались от обмена ударами с октября 2022 года. Саудовская Аравия ввела блокаду севера Йемена после прихода к власти в Сане хуситов в 2014-м и контролирует воздушное пространство страны.