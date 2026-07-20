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Хуситы заявили о морской блокаде Саудовской Аравии - РИА Новости, 20.07.2026
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15:16 20.07.2026 (обновлено: 18:07 20.07.2026)

Хуситы заявили о морской блокаде Саудовской Аравии

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) ввело морскую блокаду Саудовской Аравии.
  • Там заявили, что это стало ответом на блокаду аэропорта Саны.
  • По словам военного представителя движения, мера вступает в силу немедленно.
ДОХА, 20 июл — РИА Новости. Шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, заявило, что вводит морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на блокаду столичного аэропорта.
"Мы объявляем о запрете на морское судоходство для саудовского противника в соответствии с принципом "блокада в ответ на блокаду", — сказал представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
По его словам, мера вступает в силу немедленно. В свою очередь, заместитель министра информации в правительстве хуситов Ахмед аш-Шами потребовал полного открытия авиагаваней и портов для обеспечения беспрепятственных перевозок, торговли и передвижения.
В минувший понедельник источник сообщил РИА Новости, что международный аэропорт Саны подвергся авиаударам перед приземлением самолета из Ирана. Движение обвинило в произошедшем Эр-Рияд, объявив о приостановлении режима прекращения огня.
Стороны воздерживались от обмена ударами с октября 2022 года. Саудовская Аравия ввела блокаду севера Йемена после прихода к власти в Сане хуситов в 2014-м и контролирует воздушное пространство страны.
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