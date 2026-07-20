Хуситы заявили о морской блокаде Саудовской Аравии

Краткий пересказ от РИА ИИ Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) ввело морскую блокаду Саудовской Аравии.

Там заявили, что это стало ответом на блокаду аэропорта Саны.

По словам военного представителя движения, мера вступает в силу немедленно.

ДОХА, 20 июл — РИА Новости. Шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, заявило, что вводит морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на блокаду столичного аэропорта.

"Мы объявляем о запрете на морское судоходство для саудовского противника в соответствии с принципом "блокада в ответ на блокаду", — сказал представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah

По его словам, мера вступает в силу немедленно. В свою очередь, заместитель министра информации в правительстве хуситов Ахмед аш-Шами потребовал полного открытия авиагаваней и портов для обеспечения беспрепятственных перевозок, торговли и передвижения.

В минувший понедельник источник сообщил РИА Новости, что международный аэропорт Саны подвергся авиаударам перед приземлением самолета из Ирана . Движение обвинило в произошедшем Эр-Рияд, объявив о приостановлении режима прекращения огня.