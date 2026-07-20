"Бюро 1440" запустило вторую группу аппаратов низкоорбитальной группировки

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» продолжает развертывание низкоорбитальной спутниковой группировки для предоставления услуг связи нового поколения.

19 июля состоялся второй пакетный запуск космических аппаратов компании, после чего они успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление Центром управления полетами.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" (входит в ИКС Холдинг) продолжает развертывание низкоорбитальной спутниковой группировки для предоставления услуг связи нового поколения, сообщила компания.

"В воскресенье, 19 июля состоялся второй пакетный запуск космических аппаратов компании", - говорится в сообщении "Бюро 1440".

"После выведения на опорную орбиту космические аппараты успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление Центром управления полетами "Бюро 1440", - отметили в компании.

После завершения проверок и ввода в эксплуатацию спутники начнут переход на целевую орбиту.

"Бюро 1440" - российская аэрокосмическая компания, разработчик и оператор отечественной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием. В марте "Бюро 1440 " вывело на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет".

Космические аппараты разработаны на базе собственной платформы компании и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку. Пакетный запуск выполнен с применением системы отделения собственной разработки, добавили разработчики.

Целевой срок старта коммерческой эксплуатации сервиса широкополосной спутниковой передачи данных на базе низкоорбитальной группировки - 2027 год. Первые тесты с клиентами пройдут уже в 2026 году. Всего для обеспечения глобального покрытия сервисом связи в режиме 24/7 на орбиту будет выведено более 250 космических аппаратов. Космические аппараты нового поколения учитывают результаты экспериментальных миссий "Рассвет-1" и "Рассвет-2", но превосходят их по ключевым характеристикам.