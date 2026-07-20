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"Бюро 1440" запустило вторую группу аппаратов низкоорбитальной группировки - РИА Новости, 20.07.2026
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11:22 20.07.2026 (обновлено: 16:55 20.07.2026)

"Бюро 1440" запустило вторую группу аппаратов низкоорбитальной группировки

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» продолжает развертывание низкоорбитальной спутниковой группировки для предоставления услуг связи нового поколения.
  • 19 июля состоялся второй пакетный запуск космических аппаратов компании, после чего они успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление Центром управления полетами.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" (входит в ИКС Холдинг) продолжает развертывание низкоорбитальной спутниковой группировки для предоставления услуг связи нового поколения, сообщила компания.
"В воскресенье, 19 июля состоялся второй пакетный запуск космических аппаратов компании", - говорится в сообщении "Бюро 1440".
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"После выведения на опорную орбиту космические аппараты успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление Центром управления полетами "Бюро 1440", - отметили в компании.
После завершения проверок и ввода в эксплуатацию спутники начнут переход на целевую орбиту.
"Бюро 1440" - российская аэрокосмическая компания, разработчик и оператор отечественной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием. В марте "Бюро 1440 " вывело на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет".
Космические аппараты разработаны на базе собственной платформы компании и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку. Пакетный запуск выполнен с применением системы отделения собственной разработки, добавили разработчики.
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Целевой срок старта коммерческой эксплуатации сервиса широкополосной спутниковой передачи данных на базе низкоорбитальной группировки - 2027 год. Первые тесты с клиентами пройдут уже в 2026 году. Всего для обеспечения глобального покрытия сервисом связи в режиме 24/7 на орбиту будет выведено более 250 космических аппаратов. Космические аппараты нового поколения учитывают результаты экспериментальных миссий "Рассвет-1" и "Рассвет-2", но превосходят их по ключевым характеристикам.
Спутники разрабатываются и производятся на предприятиях "Бюро 1440 ". Всего в компании работает более 3 тысяч инженеров и производственных сотрудников.
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