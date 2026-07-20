Над Орловской областью за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Орловской областью уничтожили восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор Андрей Клычков.
- С 20:00 мск 19 июля до 08:00 мск 20 июля Минобороны РФ сообщило об уничтожении 381 летательного аппарата ВСУ над территорией России.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Восемь украинских беспилотников уничтожены за ночь над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"За прошедшую ночь над Орловской областью уничтожены восемь вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет", – написал Клычков в канале на платформе "Макс".
В понедельник утром в Минобороны РФ сообщали об уничтожении с 20.00 мск 19 июля до 8.00 мск 20 июля 381 летательного аппарата ВСУ над территорией России, в том числе над Орловской областью.