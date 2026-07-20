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Над Орловской областью за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 20.07.2026
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10:41 20.07.2026
Над Орловской областью за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников

Клычков: над Орловской областью за ночь уничтожили восемь дронов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ПВО
Боевое дежурство ПВО - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Орловской областью уничтожили восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор Андрей Клычков.
  • С 20:00 мск 19 июля до 08:00 мск 20 июля Минобороны РФ сообщило об уничтожении 381 летательного аппарата ВСУ над территорией России.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Восемь украинских беспилотников уничтожены за ночь над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"За прошедшую ночь над Орловской областью уничтожены восемь вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет", – написал Клычков в канале на платформе "Макс".
В понедельник утром в Минобороны РФ сообщали об уничтожении с 20.00 мск 19 июля до 8.00 мск 20 июля 381 летательного аппарата ВСУ над территорией России, в том числе над Орловской областью.
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БезопасностьОрловская областьРоссияАндрей КлычковВооруженные силы Украины
 
 
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