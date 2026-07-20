Над Тульской областью сбили еще два БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В небе над Тульской областью уничтожили еще два беспилотника.
- По предварительной информации, пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
ТУЛА, 20 июл - РИА Новости. Еще два беспилотника уничтожили в небе над Тульской областью, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Еще 2 украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в своем канале на платформе "Макс".
Утром в понедельник губернатор сообщал об уничтожении 13 БПЛА над регионом. За минувшую ночь в Тульской области дважды объявляли ракетную опасность.
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