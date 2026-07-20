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ВС России с вечера сбили 381 беспилотник - РИА Новости, 20.07.2026
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08:20 20.07.2026 (обновлено: 08:51 20.07.2026)
ВС России с вечера сбили 381 беспилотник

Силы ПВО уничтожили за ночь 381 дрон ВСУ над российскими регионами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средства ПВО уничтожили 381 беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией России.
  • Беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены над территориями нескольких областей и регионов России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Средства ПВО в период с 20.00 19 июля до 8.00 мск 20 июля уничтожили 381 беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией России, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 19 июля до 8.00 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
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