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Бернем заявил Зеленскому, что Лондон продолжит поддерживать Киев - РИА Новости, 20.07.2026
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Бернем заявил Зеленскому, что Лондон продолжит поддерживать Киев

Бернем заверил Зеленского, что Великобритании продолжит поддерживать Украину

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем провел переговоры с Владимиром Зеленским.
  • Он заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев и не будет менять подход, в том числе в отношении давления на Россию.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Энди Бернем провел переговоры с Владимиром Зеленским, заявив, что Лондон продолжит поддерживать Киев, сообщила канцелярия премьера.
В понедельник Бернем сменил Кира Стармера на посту премьера.
В канцелярии сообщили, что новый британский премьер провел переговоры с Зеленским. "Премьер-министр… подчеркнул, что в подходе Великобритании не будет абсолютно никаких изменений, в том числе в отношении давления на Россию", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Бернем также пригласил Зеленского посетить Великобританию "при первой же возможности" и заявил, что намерен обсудить с ним укрепление обороны Украины и Европы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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