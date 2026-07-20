Бернем заявил Зеленскому, что Лондон продолжит поддерживать Киев

Краткий пересказ от РИА ИИ Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем провел переговоры с Владимиром Зеленским.

Он заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев и не будет менять подход, в том числе в отношении давления на Россию.

ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Энди Бернем провел переговоры с Владимиром Зеленским, заявив, что Лондон продолжит поддерживать Киев, сообщила канцелярия премьера.

В канцелярии сообщили, что новый британский премьер провел переговоры с Зеленским. "Премьер-министр… подчеркнул, что в подходе Великобритании не будет абсолютно никаких изменений, в том числе в отношении давления на Россию", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Бернем также пригласил Зеленского посетить Великобританию "при первой же возможности" и заявил, что намерен обсудить с ним укрепление обороны Украины и Европы.