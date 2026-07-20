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Стали известны подробности разговора Трампа и Бернема - РИА Новости, 20.07.2026
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21:02 20.07.2026
Стали известны подробности разговора Трампа и Бернема

Трамп и Бернем обсудили Ормузский пролив, но не Украину

© AP Photo / Alastair GrantЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Энди Бернем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем обсудил с Трампом безопасность судоходства в Ормузском проливе.
  • Бернем пригласил Трампа в Манчестер на саммит G20 в следующем году.
  • После разговора с Трампом Бернем провел переговоры с Владимиром Зеленским.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Энди Бернем и президент США Дональд Трамп в первом телефонном разговоре обсудили Ормузский пролив, но не Украину, следует из заявления канцелярии Бернема.
В понедельник Бернем сменил Кира Стармера на посту премьера. Вскоре после этого он провел свой первый международный звонок с Трампом. Как отмечается в заявлении канцелярии, премьер начал с поздравления президента США с успешным проведением чемпионата мира по футболу.
"Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Бернем также подчеркнул приверженность Лондона обеспечению безопасности союзников, изложил свои политические планы и пригласил Трампа в Манчестер на саммит G20 в следующем году.
Как сообщили британские СМИ, вскоре после разговора с Трампом Бернем провел переговоры с Владимиром Зеленским.
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В миреВеликобританияСШАОрмузский проливЭнди БернемДональд ТрампКир Стармер
 
 
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