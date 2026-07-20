Стали известны подробности разговора Трампа и Бернема

Краткий пересказ от РИА ИИ Энди Бернем обсудил с Трампом безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Бернем пригласил Трампа в Манчестер на саммит G20 в следующем году.

После разговора с Трампом Бернем провел переговоры с Владимиром Зеленским.

ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Энди Бернем и президент США Дональд Трамп в первом телефонном разговоре обсудили Ормузский пролив, но не Украину, следует из заявления канцелярии Бернема.

В понедельник Бернем сменил Кира Стармера на посту премьера. Вскоре после этого он провел свой первый международный звонок с Трампом. Как отмечается в заявлении канцелярии, премьер начал с поздравления президента США с успешным проведением чемпионата мира по футболу.

"Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Бернем также подчеркнул приверженность Лондона обеспечению безопасности союзников, изложил свои политические планы и пригласил Трампа в Манчестер на саммит G20 в следующем году.