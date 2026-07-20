Стали известны подробности разговора Трампа и Бернема

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энди Бернем обсудил с Трампом безопасность судоходства в Ормузском проливе.
- Бернем пригласил Трампа в Манчестер на саммит G20 в следующем году.
- После разговора с Трампом Бернем провел переговоры с Владимиром Зеленским.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Энди Бернем и президент США Дональд Трамп в первом телефонном разговоре обсудили Ормузский пролив, но не Украину, следует из заявления канцелярии Бернема.
В понедельник Бернем сменил Кира Стармера на посту премьера. Вскоре после этого он провел свой первый международный звонок с Трампом. Как отмечается в заявлении канцелярии, премьер начал с поздравления президента США с успешным проведением чемпионата мира по футболу.
"Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Бернем также подчеркнул приверженность Лондона обеспечению безопасности союзников, изложил свои политические планы и пригласил Трампа в Манчестер на саммит G20 в следующем году.
Как сообщили британские СМИ, вскоре после разговора с Трампом Бернем провел переговоры с Владимиром Зеленским.