Исследование: треть британцев полагают, что Бернем будет плохим премьером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Треть британцев считают, что Энди Бернем будет "плохим" или "ужасным" премьер-министром Великобритании, согласно исследованию YouGov.
- 14% респондентов считают, что Бернем будет плохим премьером, 19% — что он будет ужасным.
ЛОНДОН, 20 июл – РИА Новости. Треть британцев полагают, что новый премьер Великобритании Энди Бернем будет "плохим" или "ужасным" премьером, свидетельствует исследование компании YouGov.
В понедельник состоялась передача власти Бернему от уходящего Кира Стармера.
Как следует из результатов исследования, 14% респондентов считают, что Бернем будет плохим премьером, 19% - что он будет ужасным. Около 20% думают, что он будет средним премьером, 19% - хорошим, 2% - отличным.
Исследование было проведено 12-13 июля, число участников и погрешность не указаны.