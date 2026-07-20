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Исследование: треть британцев полагают, что Бернем будет плохим премьером - РИА Новости, 20.07.2026
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17:13 20.07.2026
Исследование: треть британцев полагают, что Бернем будет плохим премьером

YouGov: треть британцев считают, что Бернем будет плохим или ужасным премьером

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Энди Бернем
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Треть британцев считают, что Энди Бернем будет "плохим" или "ужасным" премьер-министром Великобритании, согласно исследованию YouGov.
  • 14% респондентов считают, что Бернем будет плохим премьером, 19% — что он будет ужасным.
ЛОНДОН, 20 июл – РИА Новости. Треть британцев полагают, что новый премьер Великобритании Энди Бернем будет "плохим" или "ужасным" премьером, свидетельствует исследование компании YouGov.
В понедельник состоялась передача власти Бернему от уходящего Кира Стармера.
Как следует из результатов исследования, 14% респондентов считают, что Бернем будет плохим премьером, 19% - что он будет ужасным. Около 20% думают, что он будет средним премьером, 19% - хорошим, 2% - отличным.
Исследование было проведено 12-13 июля, число участников и погрешность не указаны.
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