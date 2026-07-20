Бернем пообещал сократить расходы на соцобеспечение ради военного бюджета

Краткий пересказ от РИА ИИ Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал сократить расходы на социальное обеспечение ради военного бюджета.

Правительство Бернема будет помогать молодежи в устройстве на работу и строить больше социального жилья.

ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Энди Бернем в своей первой речи пообещал сократить расходы на социальное обеспечение ради военного бюджета.

В своей первой речи после приезда на Даунинг-стрит новый премьер заявил, что его правительство будет помогать молодежи в устройстве на работу, а также будет строить больше социального жилья.

"Это справедливый и устойчивый способ снизить расходы на социальное обеспечение, соблюсти наши бюджетные правила и выполнить наши обязательства в области обороны", - сказал Бернем