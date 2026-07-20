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Бернем пообещал сократить расходы на соцобеспечение ради военного бюджета - РИА Новости, 20.07.2026
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16:08 20.07.2026 (обновлено: 16:15 20.07.2026)
Бернем пообещал сократить расходы на соцобеспечение ради военного бюджета

Энди Бернем пообещал сократить расходы на соцобеспечение ради военного бюджета

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Энди Бернем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал сократить расходы на социальное обеспечение ради военного бюджета.
  • Правительство Бернема будет помогать молодежи в устройстве на работу и строить больше социального жилья.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Энди Бернем в своей первой речи пообещал сократить расходы на социальное обеспечение ради военного бюджета.
В своей первой речи после приезда на Даунинг-стрит новый премьер заявил, что его правительство будет помогать молодежи в устройстве на работу, а также будет строить больше социального жилья.
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"Это справедливый и устойчивый способ снизить расходы на социальное обеспечение, соблюсти наши бюджетные правила и выполнить наши обязательства в области обороны", - сказал Бернем.
В конце июня британское военное ведомство опубликовало долгосрочный оборонный бюджет на ближайшие четыре года. Документ распределяет почти 300 миллиардов фунтов (400 миллиардов долларов) на развитие различных секторов ВПК. При этом, согласно заявлению министра финансов Рэйчел Ривз, 4,7 миллиарда фунтов пока ничем не обеспечены, а источник средств предстоит определить в осеннем бюджете.
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В миреВеликобританияЭнди Бернем
 
 
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