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Бернем заявил, что Британия продолжит поддерживать Украину - РИА Новости, 20.07.2026
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15:23 20.07.2026 (обновлено: 15:31 20.07.2026)
Бернем заявил, что Британия продолжит поддерживать Украину

Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и будет непоколебимой

© AP Photo / Alastair GrantЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Энди Бернем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о непоколебимости поддержки Украины.
  • Бернем заверил, что у Владимира Зеленского не останется сомнений в твердости позиции Великобритании и что он лично будет поддерживать украинского лидера.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется "непоколебимой".
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"У (Владимира - ред.) Зеленского не останется ни малейших сомнений в том, что поддержка Великобритании остается непоколебимой. Она тверда. Мы будем поддерживать его и дальше, и я лично также буду рядом с ним", - сказал Бернем журналистам, трансляцию вел телеканал Sky News.

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