Бернем заявил, что Британия продолжит поддерживать Украину

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"У (Владимира - ред.) Зеленского не останется ни малейших сомнений в том, что поддержка Великобритании остается непоколебимой. Она тверда. Мы будем поддерживать его и дальше, и я лично также буду рядом с ним", - сказал Бернем журналистам, трансляцию вел телеканал Sky News.