Бернем заявил, что Британия продолжит поддерживать Украину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о непоколебимости поддержки Украины.
- Бернем заверил, что у Владимира Зеленского не останется сомнений в твердости позиции Великобритании и что он лично будет поддерживать украинского лидера.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется "непоколебимой".
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"У (Владимира - ред.) Зеленского не останется ни малейших сомнений в том, что поддержка Великобритании остается непоколебимой. Она тверда. Мы будем поддерживать его и дальше, и я лично также буду рядом с ним", - сказал Бернем журналистам, трансляцию вел телеканал Sky News.