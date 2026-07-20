Новый премьер Британии Бернем прибыл на Даунинг-стрит

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании и прибыл в официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10.
- Король Великобритании Карл III принял отставку предыдущего премьера Кира Стармера и попросил Бернема сформировать правительство.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Вступивший в должность премьера Великобритании Энди Бернем прибыл в официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10, передает корреспондент РИА Новости.
Его приветствовала возгласами собравшаяся у здания толпа.
Бернем выступит на Даунинг-стрит с первой речью в качестве премьера страны после того, как около двух часов назад резиденцию главы правительства страны покинул экс-премьер Кир Стармер.
Ранее король Великобритании Карл III принял отставку Стармера, а Бернем официально вступил в должность. Британский монарх попросил его сформировать правительство.
В пятницу Бернем был избран главой Лейбористской партии.
Стармер закончил свою речь об отставке дрожащим голосом
22 июня, 12:21