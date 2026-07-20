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Новый премьер Британии Бернем прибыл на Даунинг-стрит - РИА Новости, 20.07.2026
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14:57 20.07.2026
Новый премьер Британии Бернем прибыл на Даунинг-стрит

Новый премьер Британии Энди Бернем прибыл на Даунинг-стрит

© REUTERS / Henry NichollsЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Henry Nicholls
Энди Бернем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании и прибыл в официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10.
  • Король Великобритании Карл III принял отставку предыдущего премьера Кира Стармера и попросил Бернема сформировать правительство.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Вступивший в должность премьера Великобритании Энди Бернем прибыл в официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10, передает корреспондент РИА Новости.
Его приветствовала возгласами собравшаяся у здания толпа.
Бернем выступит на Даунинг-стрит с первой речью в качестве премьера страны после того, как около двух часов назад резиденцию главы правительства страны покинул экс-премьер Кир Стармер.
Ранее король Великобритании Карл III принял отставку Стармера, а Бернем официально вступил в должность. Британский монарх попросил его сформировать правительство.
В пятницу Бернем был избран главой Лейбористской партии.
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