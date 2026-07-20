Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энди Бернем прибыл в Букингемский дворец, чтобы король Карл III принял его назначение на должность премьера Великобритании.
- У ворот резиденции британского монарха Бернема встречали сотни людей.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Вступающий в должность премьера Великобритании Энди Бернем прибыл в Букингемский дворец, чтобы король Карл III принял его назначение, передает корреспондент РИА Новости.
У ворот резиденции британского монарха Бернема встречали сотни людей.
Ранее Букингемский дворец сообщил, что Карл III принял отставку уходящего с должности британского премьера Кира Стармера.