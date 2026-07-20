Энди Бернем во время посещения конференции руководства Лейбористской партии в Лондоне. Архивное фото

Энди Бернем во время посещения конференции руководства Лейбористской партии в Лондоне

© AP Photo / Alberto Pezzali Энди Бернем во время посещения конференции руководства Лейбористской партии в Лондоне

СМИ: Бернем на этой неделе объявит о десятилетнем плане развития Британии

Краткий пересказ от РИА ИИ Энди Бернем сменит Кира Стармера на посту британского премьера в понедельник.

Бернем на этой неделе объявит о "десятилетнем плане" развития страны.

Будущий премьер обещает восстановить общественный контроль над бюджетом и сферой ЖКХ и завершить "40 лет неолиберализма".

ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Энди Бернем, который в понедельник сменит Кира Стармера на посту британского премьера, на этой неделе объявит о "десятилетнем плане" развития страны, сообщает газета Энди Бернем, который в понедельник сменит Кира Стармера на посту британского премьера, на этой неделе объявит о "десятилетнем плане" развития страны, сообщает газета Times со ссылкой на интервью с Бернемом.

В пятницу Бернем был избран главой Лейбористской партии. Ожидается, что он сменит Стармера на посту премьера в понедельник.

"На этой неделе он (Бернем - ред.) расскажет нам о своем десятилетнем плане развития страны", - пишет издание.

В беседе с газетой будущий премьер подчеркнул, что не рассчитывает оставаться у руля на протяжении этого срока. Своим планом он рассчитывает задать стране направление развития, так как на данный момент она находится на неверной траектории.

По словам Бернема, власти перестали грамотно управлять экономикой и государственным бюджетом. Он пообещал завершить "40 лет неолиберализма" и восстановить общественный контроль над бюджетом и сферой ЖКХ.

"Мы должны лучше работать. Нам нужно отойти от того, что было. Управление страной - это серьезно. Нельзя поддаваться мимолетным эмоциям, порывам, проходящим событиям и влиянию социальных сетей. Вы должны отойти от этого, проявить благоразумие и задаться общей целью", - добавил будущий премьер.