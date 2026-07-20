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Практических шагов Берлина для налаживания связей не было, сообщил Песков - РИА Новости, 20.07.2026
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12:07 20.07.2026 (обновлено: 12:12 20.07.2026)
Практических шагов Берлина для налаживания связей не было, сообщил Песков

Песков: практических шагов Берлина для налаживания связей с Москвой не было

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что практических шагов Берлина для налаживания связей с Москвой не было.
  • По его словам, заявления и дискуссии европейских политиков, в том числе ФРГ, не находят отражения в реальной политике этих стран.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Практических шагов Берлина для налаживания связей с Москвой не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не было. Мы слышим много заявлений на этот счет, мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе - ФРГ. Но, тем не менее, в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, были ли в последнее время какие-то практические шаги со стороны Берлина для налаживания связей с Москвой.
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