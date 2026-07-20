Практических шагов Берлина для налаживания связей не было, сообщил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что практических шагов Берлина для налаживания связей с Москвой не было.
- По его словам, заявления и дискуссии европейских политиков, в том числе ФРГ, не находят отражения в реальной политике этих стран.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Практических шагов Берлина для налаживания связей с Москвой не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не было. Мы слышим много заявлений на этот счет, мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе - ФРГ. Но, тем не менее, в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, были ли в последнее время какие-то практические шаги со стороны Берлина для налаживания связей с Москвой.