Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде при ударе ВСУ по автомойке погиб человек - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:17 20.07.2026 (обновлено: 20:28 20.07.2026)
В Белгороде при ударе ВСУ по автомойке погиб человек

Шуваев: в Белгороде при ударе ВСУ по автомойке погиб человек, еще десять ранены

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара ВСУ по автомойке в Белгороде погиб один человек, еще десять ранены.
  • Личность погибшего уточняется, пострадавшие доставляются в городскую больницу, медицинская помощь оказывается в полном объеме.
  • В результате удара повреждены фасады и остекление близлежащих зданий, а также повреждены 3 автобуса, 20 грузовых и 8 легковых автомобилей в Белгороде и два автомобиля в селе Ближняя Игуменка Белгородского округа.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще 10 ранены после удара ВСУ по автомойке в Белгороде, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
«

"Враг продолжает массированные атаки на Белгород и Белгородский округ. Один из прилетов пришелся по автомойке в районе улицы Рабочей города Белгорода. К сожалению, в результате детонации есть погибший и раненые. Один мужчина погиб от полученных ранений на месте... Десять мужчин получили различные ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".

Врио губернатора уточнил, что личность погибшего уточняется. Пострадавших доставляют в городскую больницу. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.
"Кроме того, различные повреждения получили фасады и остекление близлежащих зданий, 3 автобуса, 20 грузовых и 8 легковых автомобилей. В Белгородском округе в селе Ближняя Игуменка также посечены два автомобиля", - добавил Шуваев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныАлександр ШуваевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала