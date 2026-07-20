В Белгороде при ударе ВСУ по автомойке погиб человек

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"Враг продолжает массированные атаки на Белгород и Белгородский округ. Один из прилетов пришелся по автомойке в районе улицы Рабочей города Белгорода. К сожалению, в результате детонации есть погибший и раненые. Один мужчина погиб от полученных ранений на месте... Десять мужчин получили различные ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".