В Белгороде при ударе ВСУ по автомойке погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате удара ВСУ по автомойке в Белгороде погиб один человек, еще десять ранены.
- Личность погибшего уточняется, пострадавшие доставляются в городскую больницу, медицинская помощь оказывается в полном объеме.
- В результате удара повреждены фасады и остекление близлежащих зданий, а также повреждены 3 автобуса, 20 грузовых и 8 легковых автомобилей в Белгороде и два автомобиля в селе Ближняя Игуменка Белгородского округа.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще 10 ранены после удара ВСУ по автомойке в Белгороде, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"Враг продолжает массированные атаки на Белгород и Белгородский округ. Один из прилетов пришелся по автомойке в районе улицы Рабочей города Белгорода. К сожалению, в результате детонации есть погибший и раненые. Один мужчина погиб от полученных ранений на месте... Десять мужчин получили различные ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Врио губернатора уточнил, что личность погибшего уточняется. Пострадавших доставляют в городскую больницу. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.
"Кроме того, различные повреждения получили фасады и остекление близлежащих зданий, 3 автобуса, 20 грузовых и 8 легковых автомобилей. В Белгородском округе в селе Ближняя Игуменка также посечены два автомобиля", - добавил Шуваев.
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22 июня 2022, 17:18