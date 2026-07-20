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Байкерша Sonata разбилась в ДТП - РИА Новости, 20.07.2026
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13:27 20.07.2026 (обновлено: 14:15 20.07.2026)
Байкерша Sonata разбилась в ДТП

В Ростове байкерша Sonata разбилась в ДТП

© Фото : Госавтоинспекция Ростовской области/TelegramПоследствия ДТП с участием байкера в Ростове-на-Дону
Последствия ДТП с участием байкера в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Госавтоинспекция Ростовской области/Telegram
Последствия ДТП с участием байкера в Ростове-на-Дону
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростове-на-Дону 17 июля произошло ДТП с участием мотоцикла Harley-Davidson, водитель которого скончался в больнице.
  • Погибшая байкерша — 41-летняя София, у нее остались два сына.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Известная в Ростове-на-Дону байкер попала на Harley-Davidson в ДТП и скончалась в больнице, сообщил РИА Новости представитель Госавтоинспекции Ростовской области.
По его словам, днем 17 июля на Таганрогской улице в Ростове-на-Дону водитель мотоцикла Harley-Davidson 1984 года рождения не справился с управлением и наехал на бордюр. "В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, был доставлен в медицинское учреждение, где в последующем скончался", - сказал собеседник агентства.
Согласно информации байкерского сообщества города, "в ДТП на мотоцикле погибла наша Sonata". Авария произошла в микрорайоне Военвед Ростова-на-Дону. У 41-летней Софии остались два сына.
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