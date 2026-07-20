Байкерша Sonata разбилась в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростове-на-Дону 17 июля произошло ДТП с участием мотоцикла Harley-Davidson, водитель которого скончался в больнице.
- Погибшая байкерша — 41-летняя София, у нее остались два сына.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Известная в Ростове-на-Дону байкер попала на Harley-Davidson в ДТП и скончалась в больнице, сообщил РИА Новости представитель Госавтоинспекции Ростовской области.
По его словам, днем 17 июля на Таганрогской улице в Ростове-на-Дону водитель мотоцикла Harley-Davidson 1984 года рождения не справился с управлением и наехал на бордюр. "В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, был доставлен в медицинское учреждение, где в последующем скончался", - сказал собеседник агентства.
Согласно информации байкерского сообщества города, "в ДТП на мотоцикле погибла наша Sonata". Авария произошла в микрорайоне Военвед Ростова-на-Дону. У 41-летней Софии остались два сына.
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