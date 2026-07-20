Более 116 тысяч котировочных сессий прошло на Портале поставщиков Москвы

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года на Портале поставщиков столицы провели более 116 тысяч котировочных сессий, данный показатель на четверть больше, чем за такой же период 2025 года, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Котировочные сессии на Портале поставщиков – это инструмент, помогающий бизнесу находить новых партнеров, а заказчикам – закупать необходимую продукцию по оптимальной цене благодаря высокому уровню конкуренции. В первой половине 2026 года на ресурсе провели 116,1 тысячи котировочных сессий, что на 25% больше, чем за тот же период 2025-го. Среднее снижение цены в ходе процедур составило 14%, а на один контракт претендовали в среднем семь предпринимателей", - сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе комплекса экономической политики Москвы.

Самыми популярными категориями оказались строительные товары, на покупку которых заключили 6,3 тысячи контрактов. Также в числе востребованных категорий - медицинская и хозяйственная продукция (4,8 и 4,6 тысячи сделок соответственно), подчеркнула заммэра.

Котировочные сессии длятся три, шесть или 24 часа. Принять участие в этих аукционах могут бизнесмены, зарегистрированные на Портале поставщиков. Победителем становится тот, кто предложит наименьшую цену контракта.

Как сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, Портал поставщиков предлагает равные условия для предпринимателей со всех субъектов России. За первые шесть месяцев текущего года больше всего контрактов заключили со столицей поставщики из Москвы, Подмосковья, Владимирской области, Петербурга и Краснодарского края.

"На них пришлось 47,9 тысячи сделок – более 40% от общего количества", – уточнил Пуртов.

Портал поставщиков начал свою работу 13 лет назад как инструмент для автоматизации закупок малого объема. За прошедшее время платформа зарекомендовала себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса – сегодня ей пользуются заказчики из 46 регионов страны и предприниматели со всей России. Каждый день на столичном портале заключают более 1,5 тысячи контрактов, а ассортимент платформы насчитывает более 3,5 миллиона уникальных наименований.