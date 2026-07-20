Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автозаправочная станция в Сумской области поражена ударами БПЛА «Герань».
- Высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ударами "Гераней" поражена автозаправочная станция в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
"Автозаправочная станция в Сумской области поражена расчетами ударных БПЛА "Герань". Высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ", - говорится в сообщении.
Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей, отметили в ведомстве.