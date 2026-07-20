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ВС России поразили АЗС в Сумской области - РИА Новости, 20.07.2026
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19:20 20.07.2026 (обновлено: 20:02 20.07.2026)
ВС России поразили АЗС в Сумской области

МО РФ: ВС России поразили АЗС в Сумской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автозаправочная станция в Сумской области поражена ударами БПЛА «Герань».
  • Высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ударами "Гераней" поражена автозаправочная станция в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
"Автозаправочная станция в Сумской области поражена расчетами ударных БПЛА "Герань". Высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ", - говорится в сообщении.
Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей, отметили в ведомстве.
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Сумская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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