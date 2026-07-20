Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Львове произошел конфликт между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации.
- Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал жестоким подавление бунта против сотрудников военкомата во Львове.
- Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации приводят к скандалам и протестам.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью РИА Новости назвал жестоким подавление бунта против сотрудников военкомата во Львове.
Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные сообщества сообщало, что во Львове между жителями и сотрудниками территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы) произошел масштабный конфликт из-за силовой мобилизации. В результате инцидента пострадал мужчина, который получил удар от сотрудника военкомата, оказавшемся тренером по единоборствам.
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"Народ запуган, народ боится, оказывает сопротивление, даже триста человек вышли и отбили своего человека, которого схватили. А потом смотрите, что произошло: мгновенно все силовые структуры были задействованы, организаторов, по крайней мере активных участников, арестовали, они были вынуждены просить извинения. Ну и их подавили жестоко", - сказал Азаров.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.