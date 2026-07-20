"АвтоВАЗ" запустил производство обновленной Niva Legend

Краткий пересказ от РИА ИИ «АвтоВАЗ» запустил производство обновленной версии Lada Niva Legend с двигателем 1,8 литра.

Автомобиль получил более 350 новых и модернизированных деталей и узлов, включая новый двигатель, модернизированное шасси и кузов, новые электронные системы.

Среди нововведений — новая подвеска, улучшенная система обогрева (охлаждения) салона, обновленная и более комфортная эргономика салона, а также элементы кузова из оцинкованного стального проката.

ТОЛЬЯТТИ, 20 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" запустил производство обновленной версии Lada Niva Legend с двигателем 1,8 литра, передает корреспондент РИА Новости.

Суммарно автомобиль получил более 350 новых и модернизированных деталей и узлов. В том числе новый двигатель, модернизированное шасси и кузов, новые электронные системы.

Новый мотор имеет мощность 90 лошадиных сил, увеличенный до 153 Нм крутящий момент и сниженный расход топлива (9 литров на 100 километров).

Автомобиль получил новую подвеску, улучшенную систему обогрева (охлаждения) салона, а также обновленную и более комфортную эргономику салона.

Помимо этого, установлены новые усилители кузова и подушка безопасности водителя, внедрены оцинкованные детали кузова в зонах, наиболее подверженных коррозии.

Обновленная Niva первой среди классических внедорожников получила элементы кузова из оцинкованного стального проката: панель облицовки радиатора, капот, крышу, наружную и внутреннюю панель задней откидной двери.