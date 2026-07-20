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"АвтоВАЗ" запустил производство обновленной Niva Legend - РИА Новости, 20.07.2026
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14:26 20.07.2026 (обновлено: 15:10 20.07.2026)
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленной Niva Legend

РИА Новости: началось производство обновленной Niva Legend с 350 новыми деталями

© РИА НовостиЗапуск производства обновленной Niva Legend
Запуск производства обновленной Niva Legend - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости
Запуск производства обновленной Niva Legend
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «АвтоВАЗ» запустил производство обновленной версии Lada Niva Legend с двигателем 1,8 литра.
  • Автомобиль получил более 350 новых и модернизированных деталей и узлов, включая новый двигатель, модернизированное шасси и кузов, новые электронные системы.
  • Среди нововведений — новая подвеска, улучшенная система обогрева (охлаждения) салона, обновленная и более комфортная эргономика салона, а также элементы кузова из оцинкованного стального проката.
ТОЛЬЯТТИ, 20 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" запустил производство обновленной версии Lada Niva Legend с двигателем 1,8 литра, передает корреспондент РИА Новости.
Суммарно автомобиль получил более 350 новых и модернизированных деталей и узлов. В том числе новый двигатель, модернизированное шасси и кузов, новые электронные системы.
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Новый мотор имеет мощность 90 лошадиных сил, увеличенный до 153 Нм крутящий момент и сниженный расход топлива (9 литров на 100 километров).
Автомобиль получил новую подвеску, улучшенную систему обогрева (охлаждения) салона, а также обновленную и более комфортную эргономику салона.
Помимо этого, установлены новые усилители кузова и подушка безопасности водителя, внедрены оцинкованные детали кузова в зонах, наиболее подверженных коррозии.
Обновленная Niva первой среди классических внедорожников получила элементы кузова из оцинкованного стального проката: панель облицовки радиатора, капот, крышу, наружную и внутреннюю панель задней откидной двери.
Среди нововведений также новая система охлаждения двигателя, салонный фильтр и накладка воздухозаборника на капоте, центральный замок, а также единый ключ для дверей и замка зажигания. Кроме того, на новинку устанавливаются оригинальные двухцветные диски колес диаметром 16 дюймов.
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