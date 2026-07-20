Россиянам рассказали, сколько дней они будут работать и отдыхать в августе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В августе при пятидневной рабочей неделе будет 21 рабочий день.
- В августе будет 10 выходных дней, дополнительных дней отдыха не предусмотрено, так как в этом месяце нет государственных праздников.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россиян в августе при пятидневной рабочей неделе ждут 21 рабочий день и 10 выходных дней, сообщил РИА Новости доцент, доцент кафедры международного права юридического института Российского университета дружбы народов Станислав Копылов.
"При пятидневной рабочей неделе этот месяц насчитывает 21 рабочий день и 10 выходных", - сказал Копылов.
Он уточнил, что в августе нет государственных праздников, поэтому дополнительных дней отдыха не предусмотрено.