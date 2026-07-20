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Россиянам рассказали, сколько дней они будут работать и отдыхать в августе - РИА Новости, 20.07.2026
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01:26 20.07.2026
Россиянам рассказали, сколько дней они будут работать и отдыхать в августе

Доцент Копылов: россиян в августе ждут 21 рабочий день и 10 выходных

© Depositphotos.com / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Depositphotos.com / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В августе при пятидневной рабочей неделе будет 21 рабочий день.
  • В августе будет 10 выходных дней, дополнительных дней отдыха не предусмотрено, так как в этом месяце нет государственных праздников.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россиян в августе при пятидневной рабочей неделе ждут 21 рабочий день и 10 выходных дней, сообщил РИА Новости доцент, доцент кафедры международного права юридического института Российского университета дружбы народов Станислав Копылов.
"При пятидневной рабочей неделе этот месяц насчитывает 21 рабочий день и 10 выходных", - сказал Копылов.
Он уточнил, что в августе нет государственных праздников, поэтому дополнительных дней отдыха не предусмотрено.
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