При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атак со стороны ВСУ на Белгородскую область погиб один человек.
- Шестнадцать человек получили ранения.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. После атак со стороны ВСУ на Белгородскую область погиб один человек, еще шестнадцать получили ранения, сообщили в оперативном штабе региона.
Уточняется, что от удара дрона по предприятию погиб мужчина в Белгородском округе в селе Головино, на месте атаки повреждена ГАЗель.
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22 июня 2022, 17:18