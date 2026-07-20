В Белгородской области семь человек пострадали при атаках дронов ВСУ

«

"В городскую больницу №2 города Белгорода самостоятельно обратилась женщина с акубаротравмой, полученной при атаке БПЛА на коммерческий объект утром в Белгороде. Пострадавшая госпитализирована в профильное отделение. В Грайворонском округе в хуторе Масычево дрон ударил по территории предприятия. Мужчину со множественными осколочными ранениями бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 города Белгорода", - добавили в штабе.