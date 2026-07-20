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В Белгородской области семь человек пострадали при атаках дронов ВСУ - РИА Новости, 20.07.2026
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17:27 20.07.2026 (обновлено: 17:39 20.07.2026)
В Белгородской области семь человек пострадали при атаках дронов ВСУ

В Белгородской области при атаках украинских беспилотников пострадали 7 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак украинских беспилотников в трех муниципалитетах Белгородской области пострадали семь человек.
  • В районе села Бочковка Белгородского округа при оказании помощи мирным жителям был атакован автомобиль бойцов самообороны.
БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Семь человек пострадали в трех муниципалитетах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщили в оперативном штабе региона.
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"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали семь человек. В районе села Бочковка Белгородского округа при оказании помощи мирным жителям дроном был атакован автомобиль бойцов самообороны. Троим бойцам, получившим акубаротравмы, оказали помощь в городской больнице №2 города Белгорода. Они отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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В сообщении уточняется, что за медицинской помощью обратилась женщина, пострадавшая от удара дрона по социальному объекту в поселке Октябрьский Белгородского округа. У нее диагностировали акубаротравму, и она была госпитализирована в больницу №2 Белгорода. Также стало известно, что число пострадавших при атаке на коммерческий объект в селе Беломестное увеличилось до двух: мужчине с аналогичной травмой оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
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"В городскую больницу №2 города Белгорода самостоятельно обратилась женщина с акубаротравмой, полученной при атаке БПЛА на коммерческий объект утром в Белгороде. Пострадавшая госпитализирована в профильное отделение. В Грайворонском округе в хуторе Масычево дрон ударил по территории предприятия. Мужчину со множественными осколочными ранениями бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 города Белгорода", - добавили в штабе.
Отмечается, что в результате атак дронов ВСУ зафиксированы повреждения зданий, автомобилей и инфраструктуры в ряде населенных пунктов Белгородского, Грайворонского, Шебекинского, Краснояружского и Валуйского округов.
В понедельник оперштаб информировал, что в поселке Октябрьский FPV-дрон сдетонировал на предприятии, один человек погиб, четверо ранены. Второй дрон ударил по социальному объекту. В селе Беломестное Белгородского округа беспилотник ударил по коммерческому объекту, был ранен мужчина.
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