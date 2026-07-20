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В Херсонской области при атаках ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 20.07.2026
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11:50 20.07.2026 (обновлено: 12:17 20.07.2026)
В Херсонской области при атаках ВСУ пострадали два человека

В Херсонской области при атаках ВСУ за сутки пострадали два человека

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два человека получили ранения из-за атаки дрона на пляже в Скадовске.
  • Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в нескольких населенных пунктах Херсонской области.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Два человека получили ранения за минувшие сутки в Херсонской области, они были атакованы дроном на пляже в Скадовске, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"За последние сутки из-за террористических атак киевского режима пострадали двое мирных жителей Херсонской области" , - написал Сальдо в своем канале на платформе в Макс.
Он уточнил, что в Скадовске удар БПЛА по детскому пляжу привел к тяжелым ранениям женщины 2003 года рождения и мужчины 1981 года рождения. Оба пострадавших доставлены в Скадовскую больницу.
Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Антоновке, Брилевке, Великих Копанях, Голой Пристани, Каланчаке, Костогрызово, Новой Каховке, Новой Маячке, Сиваше и Скадовске, написал губернатор.
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