В Херсонской области при атаках ВСУ пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два человека получили ранения из-за атаки дрона на пляже в Скадовске.
- Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в нескольких населенных пунктах Херсонской области.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Два человека получили ранения за минувшие сутки в Херсонской области, они были атакованы дроном на пляже в Скадовске, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Он уточнил, что в Скадовске удар БПЛА по детскому пляжу привел к тяжелым ранениям женщины 2003 года рождения и мужчины 1981 года рождения. Оба пострадавших доставлены в Скадовскую больницу.
Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Антоновке, Брилевке, Великих Копанях, Голой Пристани, Каланчаке, Костогрызово, Новой Каховке, Новой Маячке, Сиваше и Скадовске, написал губернатор.
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