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США атаковали промышленное предприятие в Иране - РИА Новости, 20.07.2026
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19:57 20.07.2026
США атаковали промышленное предприятие в Иране

США атаковали промышленное предприятие в округе Хомейн

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центральной части Ирана было атаковано промышленное предприятие.
  • Атака не привела к жертвам, проводится оценка возможного ущерба предприятию.
ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Промышленное предприятие было атаковано США в центральной части Ирана, жертв нет, сообщил замгубернатора провинции Маркази Хасан Гамари.
"Несколько минут назад был атакован промышленный объект в округе Хомейн (провинции Маркази - ред.). Американо-сионистская атака не привела к жертвам", - сообщил чиновник агентству ISNA.
Он добавил, что эксперты проводят оценку степени возможного ущерба предприятию. Что именно это за предприятие, Гамари не сообщил.
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