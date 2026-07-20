США атаковали промышленное предприятие в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ В центральной части Ирана было атаковано промышленное предприятие.

Атака не привела к жертвам, проводится оценка возможного ущерба предприятию.

ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Промышленное предприятие было атаковано США в центральной части Ирана, жертв нет, сообщил замгубернатора провинции Маркази Хасан Гамари.

"Несколько минут назад был атакован промышленный объект в округе Хомейн (провинции Маркази - ред.). Американо-сионистская атака не привела к жертвам", - сообщил чиновник агентству ISNA.