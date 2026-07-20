В ЛНР при атаке беспилотника погиб инспектор ГАИ

ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Инспектор ГАИ погиб в Луганской Народной Республике при атаке беспилотника на служебный автомобиль, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.

"В результате атаки БПЛА погиб сотрудник полиции республики Владислав Кулинич", - сообщили в пресс-службе.

В МВД уточнили, что через неделю Кулиничу исполнилось бы 30 лет.