В ЛНР при атаке беспилотника погиб инспектор ГАИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Инспектор ГАИ Владислав Кулинич погиб при атаке беспилотника на служебный автомобиль в Луганской Народной Республике.
- Атака беспилотника ВСУ произошла вечером 19 июля.
ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Инспектор ГАИ погиб в Луганской Народной Республике при атаке беспилотника на служебный автомобиль, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
«
"В результате атаки БПЛА погиб сотрудник полиции республики Владислав Кулинич", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что вечером 19 июля беспилотник ВСУ прицельно ударил по автомобилю.
"В результате атаки ранения, несовместимые с жизнью, получил водитель транспортного средства – инспектор ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Луганской Народной Республике лейтенант полиции Владислав Кулинич", - рассказали в пресс-службе.
В МВД уточнили, что через неделю Кулиничу исполнилось бы 30 лет.
Украинский дрон атаковал водовоз в ЛНР
30 апреля, 13:46