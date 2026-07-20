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В ЛНР при атаке беспилотника погиб инспектор ГАИ - РИА Новости, 20.07.2026
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19:32 20.07.2026
В ЛНР при атаке беспилотника погиб инспектор ГАИ

РИА Новости: в ЛНР при атаке беспилотника на автомобиль погиб инспектор ГАИ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инспектор ГАИ Владислав Кулинич погиб при атаке беспилотника на служебный автомобиль в Луганской Народной Республике.
  • Атака беспилотника ВСУ произошла вечером 19 июля.
ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Инспектор ГАИ погиб в Луганской Народной Республике при атаке беспилотника на служебный автомобиль, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
«
"В результате атаки БПЛА погиб сотрудник полиции республики Владислав Кулинич", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что вечером 19 июля беспилотник ВСУ прицельно ударил по автомобилю.
"В результате атаки ранения, несовместимые с жизнью, получил водитель транспортного средства – инспектор ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Луганской Народной Республике лейтенант полиции Владислав Кулинич", - рассказали в пресс-службе.
В МВД уточнили, что через неделю Кулиничу исполнилось бы 30 лет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаГИБДД МВД РФВооруженные силы Украины
 
 
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