В Белгородской области госпитализировали 25 пострадавших при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ При атаке БПЛА на автобус в Белгородской области госпитализированы 25 пострадавших.

Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные — в состоянии средней тяжести.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Двадцать пять пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Белгородской области госпитализированы, состояние троих тяжелое, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в понедельник, что пять человек погибли, 23 пострадали в Шебекино в результате удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу.

"По оперативным данным, госпитализированы 25 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов на пассажирский автобус в Белгородской области, среди них один несовершеннолетний. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные – в состоянии средней тяжести", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Ее оказание координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.