В Белгородской области госпитализировали 25 пострадавших при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке БПЛА на автобус в Белгородской области госпитализированы 25 пострадавших.
- Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные — в состоянии средней тяжести.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Двадцать пять пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Белгородской области госпитализированы, состояние троих тяжелое, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в понедельник, что пять человек погибли, 23 пострадали в Шебекино в результате удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу.
"По оперативным данным, госпитализированы 25 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов на пассажирский автобус в Белгородской области, среди них один несовершеннолетний. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные – в состоянии средней тяжести", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Ее оказание координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
"Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России для определения тактики лечения. Еще двое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно", - заключил Кузнецов.