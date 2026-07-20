В Льгове четыре сотрудника железной дороги пострадали при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА ВСУ в районе железнодорожной станции в городе Льгове Курской области ранены четверо сотрудников железной дороги.
- У трех пострадавших незначительные травмы, четвертого с осколочными ранениями доставили в больницу.
КУРСК, 20 июл - РИА Новости. Четыре сотрудника железной дороги ранены в результате атаки БПЛА ВСУ в районе железнодорожной станции в городе Льгове Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
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"Очередные преступления укронацистов. Вражеские беспилотники ударили по городу Льгову, в районе железнодорожной станции. Вокзал для перевозок временно закрыт из-за режима КТО, пассажиров в этот момент там не было. К сожалению, ранено четверо мужчин — они сотрудники железной дороги", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что у трех пострадавших незначительные травмы, четвертого с осколочными ранениями доставили в больницу.
"Наши врачи оказывают всю необходимую помощь. В момент удара к зданию станции подъехала машина администрации муниципалитета — автомобиль поврежден, раненых, к счастью, нет", - добавил Хинштейн.