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Семьям погибших при атаке БПЛА в Котовске выплатят компенсации - РИА Новости, 20.07.2026
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12:39 20.07.2026
Семьям погибших при атаке БПЛА в Котовске выплатят компенсации

Семьям погибших при атаке БПЛА в Котовске выплатят по 1,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Тамбовской области выплатят по 1,5 миллиона рублей семьям погибших при атаке беспилотников на склад в Котовске.
  • Пострадавшие получат по 600 тысяч рублей при тяжелых ранениях и по 300 тысяч рублей в зависимости от тяжести ранения.
  • Губернатор Евгений Первышов назвал атаку спланированной и подчеркнул, что среди пострадавших — обычные сотрудники ночной смены на складе.
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Власти Тамбовской области выплатят по 1,5 миллиона рублей семьям погибших при атаке беспилотников ВСУ на склад в Котовске, пострадавшие получат по 600 или 300 тысяч рублей в зависимости от тяжести ранения, сообщил губернатор Евгений Первышов.
"Семьям погибших и пострадавшим в результате террористической атаки на логистический центр Wildberries в Котовске будет выплачена компенсация из средств регионального бюджета. Это 1,5 млн рублей семье каждого погибшего, 600 000 рублей тяжелораненым и 300 000 рублей пострадавшим", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
При атаке ВСУ на логистический центр Wildberries в Котовске погибли семеро
18 июля, 20:12
Он выразил слова благодарности медикам и сотрудникам МЧС, а также основателю Wildberries и главе РВБ Татьяне Ким.
"Ещё раз подчеркну, это была спланированная безжалостная атака против мирных жителей. Семь погибших и 25 пострадавших - это обычные сотрудники ночной смены на складе, мужчины и женщины от 18 до 60 лет", - написал Первышов.
По словам губернатора, для защиты от подобных атак в регионе продолжается формирование отряда "Барс" и мобильных огневых групп. Он призвал всех мужчин, у кого есть возможность, принять участие в защите своей малой родины.
Ранее Первышов сообщил, что украинские БПЛА в ночь на субботу попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
 
ПроисшествияКотовскТамбовская областьРоссияЕвгений ПервышовТатьяна Ким (Бакальчук)Вайлдберриз (Wildberries)Вооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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