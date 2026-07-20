Семьям погибших при атаке БПЛА в Котовске выплатят компенсации

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Тамбовской области выплатят по 1,5 миллиона рублей семьям погибших при атаке беспилотников на склад в Котовске.

Пострадавшие получат по 600 тысяч рублей при тяжелых ранениях и по 300 тысяч рублей в зависимости от тяжести ранения.

Губернатор Евгений Первышов назвал атаку спланированной и подчеркнул, что среди пострадавших — обычные сотрудники ночной смены на складе.

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Власти Тамбовской области выплатят по 1,5 миллиона рублей семьям погибших при атаке беспилотников ВСУ на склад в Котовске, пострадавшие получат по 600 или 300 тысяч рублей в зависимости от тяжести ранения, сообщил губернатор Евгений Первышов.

"Семьям погибших и пострадавшим в результате террористической атаки на логистический центр Wildberries Котовске будет выплачена компенсация из средств регионального бюджета. Это 1,5 млн рублей семье каждого погибшего, 600 000 рублей тяжелораненым и 300 000 рублей пострадавшим", - написал губернатор в своем канале на платформе " Макс ".

Он выразил слова благодарности медикам и сотрудникам МЧС, а также основателю Wildberries и главе РВБ Татьяне Ким.

"Ещё раз подчеркну, это была спланированная безжалостная атака против мирных жителей. Семь погибших и 25 пострадавших - это обычные сотрудники ночной смены на складе, мужчины и женщины от 18 до 60 лет", - написал Первышов.

По словам губернатора, для защиты от подобных атак в регионе продолжается формирование отряда "Барс" и мобильных огневых групп. Он призвал всех мужчин, у кого есть возможность, принять участие в защите своей малой родины.