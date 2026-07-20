В Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб человек

БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще четверо получили ранения в поселке Октябрьский Белгородской области при взрыве дрона ВСУ на предприятии, сообщили в оперативном штабе региона.

Кроме того, по данным опершатаба, второй дрон нанес удар по социальному объекту, в селе Новая Нелидовка при детонации дрона посечен легковой автомобиль. Также атакам БПЛА ВСУ подверглись пять населенных пунктов в Грайворонском, Шебекинском и Краснояружском округах, повреждены четыре частных дома, автомобиль, корпус предприятия и ЛЭП.