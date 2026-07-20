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В Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб человек - РИА Новости, 20.07.2026
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10:28 20.07.2026 (обновлено: 10:37 20.07.2026)
В Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб человек

В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ на предприятие погиб человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Октябрьский Белгородской области при взрыве дрона ВСУ на предприятии погиб один мирный житель.
  • Четверо пострадавших с множественными осколочными ранениями были доставлены в Октябрьскую районную больницу, затем их переведут в медицинские учреждения Белгорода.
БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще четверо получили ранения в поселке Октябрьский Белгородской области при взрыве дрона ВСУ на предприятии, сообщили в оперативном штабе региона.
"Погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения. В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон сдетонировал на предприятии. Пять человек были доставлены в Октябрьскую районную больницу. Один из них находился в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось", - говорится в сообщении канала оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что остальные четверо пострадавших получили множественные осколочные ранения различных частей тела. После оказания помощи они будут переведены в медицинские учреждения города Белгорода, добавили в штабе.
Кроме того, по данным опершатаба, второй дрон нанес удар по социальному объекту, в селе Новая Нелидовка при детонации дрона посечен легковой автомобиль. Также атакам БПЛА ВСУ подверглись пять населенных пунктов в Грайворонском, Шебекинском и Краснояружском округах, повреждены четыре частных дома, автомобиль, корпус предприятия и ЛЭП.
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