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СК возбудил уголовное дело после атаки БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 20.07.2026
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08:51 20.07.2026 (обновлено: 08:55 20.07.2026)
СК возбудил уголовное дело после атаки БПЛА в Подмосковье

СК возбудил дело о теракте после массированной атаки БПЛА в Подмосковье

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массированной атаки ВСУ на Московский регион.
  • Ведомство даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, совершивших атаку.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после массированной атаки ВСУ на Московский регион, сообщил Следственный комитет России.
"Возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований в московском регионе", - говорится в сообщении СК РФ в канале на платформе "Макс".
В ведомстве отметили, что дадут уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, совершивших очередные террористические акты против мирных граждан.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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