СК возбудил уголовное дело после атаки БПЛА в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массированной атаки ВСУ на Московский регион.
- Ведомство даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, совершивших атаку.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после массированной атаки ВСУ на Московский регион, сообщил Следственный комитет России.
"Возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований в московском регионе", - говорится в сообщении СК РФ в канале на платформе "Макс".
В ведомстве отметили, что дадут уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, совершивших очередные террористические акты против мирных граждан.
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22 июня 2022, 17:18