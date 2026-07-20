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В Домодедове при атаке БПЛА пострадал один человек - РИА Новости, 20.07.2026
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07:36 20.07.2026
В Домодедове при атаке БПЛА пострадал один человек

В Домодедове после атаки БПЛА загорелся частный дом, пострадал человек

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Работа пожарных - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Домодедове в результате возгорания частного дома после атаки БПЛА один человек получил травмы.
  • Еще один человек пострадал на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Один человек получил травмы в подмосковном Домодедове в результате возгорания частного дома после атаки БПЛА, еще один пострадал на трассе М-4, где упал беспилотник, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
"По предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАндрей ВоробьевДомодедово (аэропорт)
 
 
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