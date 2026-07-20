При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ Два человека пострадали при ночной атаке дронов ВСУ на Подмосковье, сообщил Воробьев.

Основные последствия зафиксировали в Подольске, Домодедово и Одинцово.

Повреждены несколько частных жилых домов и гражданских объектов.

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Как минимум два человека пострадали при ночной атаке дронов ВСУ на Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

"По предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедово в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. Ему оказывается необходимая медпомощь", — написал он на платформе " Макс ".

Подольске и Одинцово возникли возгорания, повреждены несколько частных жилых домов и гражданских объектов, добавил глава региона.

На местах работают аварийные службы. Они продолжают ликвидировать последствия налета.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, с 20:30 вечера воскресенья до 5:00 понедельника в направлении столицы летели более 400 дронов. ПВО нейтрализовала большую часть из них на дальних подступах, 85 — на подлете к городу.