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При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали два человека - РИА Новости, 20.07.2026
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07:28 20.07.2026 (обновлено: 10:31 20.07.2026)
При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали два человека

Воробьев: два человека пострадали после ночной атаки БПЛА на Подмосковье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два человека пострадали при ночной атаке дронов ВСУ на Подмосковье, сообщил Воробьев.
  • Основные последствия зафиксировали в Подольске, Домодедово и Одинцово.
  • Повреждены несколько частных жилых домов и гражданских объектов.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Как минимум два человека пострадали при ночной атаке дронов ВСУ на Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
"По предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедово в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. Ему оказывается необходимая медпомощь", — написал он на платформе "Макс".
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В Подольске и Одинцово возникли возгорания, повреждены несколько частных жилых домов и гражданских объектов, добавил глава региона.
На местах работают аварийные службы. Они продолжают ликвидировать последствия налета.
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, с 20:30 вечера воскресенья до 5:00 понедельника в направлении столицы летели более 400 дронов. ПВО нейтрализовала большую часть из них на дальних подступах, 85 — на подлете к городу.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияПодольскОдинцовоАндрей Воробьев
 
 
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