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На Ставрополье арестовали преступника, готовившего подрыв машины - РИА Новости, 20.07.2026
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10:24 20.07.2026 (обновлено: 10:57 20.07.2026)
На Ставрополье арестовали преступника, готовившего подрыв машины

На Ставрополье арестовали преступника, готовившего подрыв машины участника СВО

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд на Ставрополье арестовал на два месяца агента украинских спецслужб.
  • Обвиняемый подозревается в подготовке подрыва автомобиля участника специальной военной операции.
НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Суд на Ставрополье арестовал на два месяца агента украинских спецслужб, обвиняемого в подготовке подрыва автомобиля участника специальной военной операции, сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.
"Обвиняемому по делу о предотвращенном теракте в отношении капитана запаса ВС РФ избрана мера пресечения. Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что постановление суда вступило в законную силу.
В понедельник ФСБ РФ сообщила о задержании в Ставропольском крае россиянина, причастного к подготовке теракта в отношении участника СВО. По данным ведомства, по заданию украинской спецслужбы он провел разведку по месту жительства бывшего военнослужащего и стал готовить самодельную бомбу для подрыва его автомобиля. У задержанного изъяли компоненты для изготовления взрывного устройства, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
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