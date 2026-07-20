На Ставрополье арестовали преступника, готовившего подрыв машины

НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Суд на Ставрополье арестовал на два месяца агента украинских спецслужб, обвиняемого в подготовке подрыва автомобиля участника специальной военной операции, сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

"Обвиняемому по делу о предотвращенном теракте в отношении капитана запаса ВС РФ избрана мера пресечения. Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - говорится в сообщении.