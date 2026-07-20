Врач призвала не покупать нарезанные арбузы

По словам врача, покупка нарезанных арбузов в местах стихийной торговли или на открытых прилавках, где их не хранят в холодильнике, может привести к пищевому отравлению. Селезнева порекомендовала выбирать целые арбузы без повреждений, трещин и следов ударов. Перед едой необходимо тщательно мыть кожуру под проточной водой, подчеркнула специалист. Если все же приобретается разрезанный арбуз, его следует хранить только в холодильнике и съесть в течение суток, добавила Селезнева.