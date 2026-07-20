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Врач призвала не покупать нарезанные арбузы - РИА Новости, 20.07.2026
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17:46 20.07.2026
Врач призвала не покупать нарезанные арбузы

Врач Селезнева: нарезанные арбузы могут стать средой для размножения бактерий

© Фото : rawpixel.com / MonikaАрбуз
Арбуз - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : rawpixel.com / Monika
Арбуз. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбузы после нарушения целостности кожуры становятся благоприятной средой для размножения микроорганизмов, особенно при высокой температуре окружающей среды.
  • Покупка нарезанных арбузов в местах стихийной торговли или на открытых прилавках может привести к пищевому отравлению.
  • Рекомендуется выбирать целые арбузы без повреждений, тщательно мыть кожуру перед едой и, если все же приобретается разрезанный арбуз, хранить его в холодильнике и съесть в течение суток.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Нарезанные арбузы могут стать источником опасных бактерий, поэтому лучше покупать только целые плоды, рассказала ассистент кафедры гигиены ИПМ Пироговского университета Мария Селезнева.
"После нарушения целостности кожуры мякоть арбуза становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов, особенно в условиях высокой температуры окружающей среды. Даже при внешнем отсутствии признаков порчи продукт может быть негодным к употреблению", - сказала Селезнева в беседе с "Лентой.ру".
По словам врача, покупка нарезанных арбузов в местах стихийной торговли или на открытых прилавках, где их не хранят в холодильнике, может привести к пищевому отравлению. Селезнева порекомендовала выбирать целые арбузы без повреждений, трещин и следов ударов. Перед едой необходимо тщательно мыть кожуру под проточной водой, подчеркнула специалист. Если все же приобретается разрезанный арбуз, его следует хранить только в холодильнике и съесть в течение суток, добавила Селезнева.
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