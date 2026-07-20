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Анохин: в Смоленске начался слет многодетных семей - РИА Новости, 20.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
22:44 20.07.2026
Анохин: в Смоленске начался слет многодетных семей

Василий Анохин: в Смоленске стартовал Всероссийский слет многодетных семей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. V Всероссийский слет многодетных семей стартовал в Смоленске, сообщил глава региона Василий Анохин.
Мероприятие приурочено ко Дню многодетной семьи, который был учрежден по инициативе правительства области и митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора, а также поддержан депутатами областной Думы.
"С 20 по 22 июля Смоленск стал центром притяжения для родителей со всей страны. В этом году слет впервые проходит в нашем городе – и это символично. В 2026 году Смоленск носит звание Молодежной столицы России, и для нас важно, чтобы молодые семьи чувствовали себя здесь уверенно", – заявил Анохин в своем канале на платформе "Макс".
В Смоленск приехали 50 участников – представители многодетных семей и руководители общественных организаций, занимающихся поддержкой многодетных семей из Тывы, Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Рязанской, Нижегородской, Московской областей и других регионов.
"Главная цель слета – обмен лучшими социальными практиками, укрепление семейных традиций и формирование позитивного образа многодетной семьи", – сказал Анохин.
В понедельник состоялись торжественное открытие, праздничное чаепитие и обзорная экскурсия по вечернему Смоленску. Во вторник участников ждет посещение Свято-Успенского кафедрального собора, встреча с митрополитом Смоленским и Дорогобужским Исидором и участие в праздничном молебне.
Центральным событием станет областной фестиваль "Семья в сердце Молодежной Столицы" на Массовом поле в Лопатинском саду областного центра. Для жителей и гостей города пройдут концертная программа, мастер-классы, спортивные старты, тренинги и встречи. Завершится слет 22 июля круглым столом "Большая семья – большие возможности" в молодежном центре "Пушкинский".
 
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