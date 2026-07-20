Анохин: в Смоленске начался слет многодетных семей

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. V Всероссийский слет многодетных семей стартовал в Смоленске, сообщил глава региона Василий Анохин.
Мероприятие приурочено ко Дню многодетной семьи, который был учрежден по инициативе правительства области и митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора, а также поддержан депутатами областной Думы.
"С 20 по 22 июля Смоленск стал центром притяжения для родителей со всей страны. В этом году слет впервые проходит в нашем городе – и это символично. В 2026 году Смоленск носит звание Молодежной столицы России, и для нас важно, чтобы молодые семьи чувствовали себя здесь уверенно", – заявил Анохин в своем канале на платформе "Макс".
В Смоленск приехали 50 участников – представители многодетных семей и руководители общественных организаций, занимающихся поддержкой многодетных семей из Тывы, Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Рязанской, Нижегородской, Московской областей и других регионов.
"Главная цель слета – обмен лучшими социальными практиками, укрепление семейных традиций и формирование позитивного образа многодетной семьи", – сказал Анохин.
В понедельник состоялись торжественное открытие, праздничное чаепитие и обзорная экскурсия по вечернему Смоленску. Во вторник участников ждет посещение Свято-Успенского кафедрального собора, встреча с митрополитом Смоленским и Дорогобужским Исидором и участие в праздничном молебне.
Центральным событием станет областной фестиваль "Семья в сердце Молодежной Столицы" на Массовом поле в Лопатинском саду областного центра. Для жителей и гостей города пройдут концертная программа, мастер-классы, спортивные старты, тренинги и встречи. Завершится слет 22 июля круглым столом "Большая семья – большие возможности" в молодежном центре "Пушкинский".