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Развитие ИИ касается интересов всех стран, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 20.07.2026
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15:45 20.07.2026
Развитие ИИ касается интересов всех стран, заявил замглавы МИД

Алимов: ИИ касается интересов всех стран, поэтому сотрудничество необходимо

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкВсемирная конференция искусственного интеллекта в Шанхае
Всемирная конференция искусственного интеллекта в Шанхае - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алимов заявил, что международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта необходимо.
  • Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае 17-20 июля.
ШАНХАЙ, 20 июл – РИА Новости. Развитие технологии искусственного интеллекта затрагивает интересы всех стран, поэтому международное сотрудничество в этой сфере необходимо, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"ИИ относится к тем сферам, где международное сотрудничество остается не просто желательным, а необходимым", - заявил Алимов на полях Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.
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Он подчеркнул, что развитие этой технологии затрагивает интересы всех государств, при этом ни одно из них не в состоянии разрабатывать и внедрять ИИ полностью самостоятельно.
По его словам, необходим обмен знаниями и наработками, совместный поиск технических решений и путей их реализации.
Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае 17-20 июля.
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