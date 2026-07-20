Развитие ИИ касается интересов всех стран, заявил замглавы МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алимов заявил, что международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта необходимо.
- Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае 17-20 июля.
ШАНХАЙ, 20 июл – РИА Новости. Развитие технологии искусственного интеллекта затрагивает интересы всех стран, поэтому международное сотрудничество в этой сфере необходимо, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"ИИ относится к тем сферам, где международное сотрудничество остается не просто желательным, а необходимым", - заявил Алимов на полях Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.
Он подчеркнул, что развитие этой технологии затрагивает интересы всех государств, при этом ни одно из них не в состоянии разрабатывать и внедрять ИИ полностью самостоятельно.
По его словам, необходим обмен знаниями и наработками, совместный поиск технических решений и путей их реализации.
Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае 17-20 июля.