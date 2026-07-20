В России задержали девять человек, подозреваемых в хищении товаров

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, которая похитила у поставщиков товаров на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Задержаны 9 подозреваемых в 5 регионах страны.

Злоумышленники заключали договоры на условиях постоплаты, используя поддельные документы для получения и сбыта товаров.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правоохранители пресекли деятельность межрегиональной преступной группы, которая похитила у поставщиков товаров на сумму свыше 100 миллионов рублей, задержаны 9 подозреваемых в 5 регионах страны, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Полицейские установили 9 подозреваемых в совершении 38 мошенничеств в отношении юридических лиц на территории 10 субъектов Российской Федерации. Задержания провели на территории Московской, Новосибирской, Вологодской и Саратовской областей , а также Донецкой Народной Республики", - написала Волк в канале на платформе " Макс ".

Она уточнила, что злоумышленники от имени фирм и госструктур заключали договоры на условиях постоплаты в сфере продажи различного оборудования, используя поддельные документы для получения и сбыта товаров. Сообщники вели переговоры с потерпевшими и координировали свою деятельность через зарубежный колл-центр, отметила Волк.

"В складских помещениях, арендуемых злоумышленниками, полицейские обнаружили похищенный товар на общую сумму более 100 млн рублей… Ведется работа по возврату собственникам похищенного имущества, и продолжаются мероприятия по установлению иных потерпевших, соучастников, а также выявлению всех эпизодов преступной деятельности", - добавила Волк.