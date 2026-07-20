Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Жуковский" (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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