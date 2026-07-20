В аэропортах Внуково и Жуковский сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах "Внуково" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково" и "Жуковский", сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", "Жуковский" (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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