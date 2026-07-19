Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Новым премьер-министром Украины стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что это может означать приостановку "ресурсной сделки" с США.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Отправляя в отставку премьера Украины Юлию Свириденко, Владимир Зеленский намекает, что "ресурсная сделка" с США может быть поставлена на паузу, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, после чего последовала отставка Свириденко и всего кабинета. Новым премьером стал глава " Нафтогаза Сергей Корецкий , ставленник бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича. Мирошник ранее заявил РИА Новости, что Зеленский перетасовывает старую колоду украинских политиков, поскольку там идет борьба за контроль над финансами, выделяемыми Киеву.

"Отправляя Свириденко в отставку, Зеленский намекает, что "ресурсную сделку" с США, которую от Киева еще в статусе вице-премьера подписывала Свириденко, также можно поставить на паузу", - написал Мирошник в своем Telegram -канале.

За последний год никаких "значимых дивидендов в игре" с президентом США Дональдом Трампом эта сделка Зеленскому не принесла, поэтому ее можно тихо "сливать вместе со Свириденко", подчеркнул дипломат.