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Мирошник: отставкой Свириденко Зеленский намекает на паузу ресурсной сделки - РИА Новости, 19.07.2026
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16:28 19.07.2026

Мирошник: отставкой Свириденко Зеленский намекает на паузу ресурсной сделки

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
  • Новым премьер-министром Украины стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.
  • Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что это может означать приостановку "ресурсной сделки" с США.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Отправляя в отставку премьера Украины Юлию Свириденко, Владимир Зеленский намекает, что "ресурсная сделка" с США может быть поставлена на паузу, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, после чего последовала отставка Свириденко и всего кабинета. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича. Мирошник ранее заявил РИА Новости, что Зеленский перетасовывает старую колоду украинских политиков, поскольку там идет борьба за контроль над финансами, выделяемыми Киеву.
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"Отправляя Свириденко в отставку, Зеленский намекает, что "ресурсную сделку" с США, которую от Киева еще в статусе вице-премьера подписывала Свириденко, также можно поставить на паузу", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
За последний год никаких "значимых дивидендов в игре" с президентом США Дональдом Трампом эта сделка Зеленскому не принесла, поэтому ее можно тихо "сливать вместе со Свириденко", подчеркнул дипломат.
В 2025 году Киев заключил сделку с США об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50.
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