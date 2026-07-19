Мирошник высказался о новом премьере Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что назначение нового премьер-министра Сергея Корецкого является примером того, как Владимир Зеленский "перетасовывает старую колоду украинских политиков".
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский перетасовывает старую колоду украинских политиков, а назначение нового премьер-министра Сергея Корецкого является ярким примером, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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"Он (Зеленский – ред.) будет перетасовывать старую колоду, уже привлекая к власти не первых лиц, а вторых, третьих помощников, но, тем не менее, входящих в его партию лояльности… Корецкий - яркий персонаж в этом смысле", - сказал Мирошник.
Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство. Шестнадцатого июля Рада утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.