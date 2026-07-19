Мирошник высказался о новом премьере Украины

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"Он (Зеленский – ред.) будет перетасовывать старую колоду, уже привлекая к власти не первых лиц, а вторых, третьих помощников, но, тем не менее, входящих в его партию лояльности… Корецкий - яркий персонаж в этом смысле", - сказал Мирошник.