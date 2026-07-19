Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник считает, что претендентов на роль Владимира Зеленского на Украине нет.

По его мнению, главная борьба в стране идет за контроль над финансами, выделяемыми Киеву.

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Претендентов на роль Владимира Зеленского на Украине нет, он нужен как "английская королева", там идет борьба за контроль над финансами, выделяемыми Киеву, такое мнение выразил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"На роль самого Зеленского никто не претендует. Зеленский нужен как английская королева в кавычках. А вот стремление контролировать финансы в огромных объемах, выделяемых Киеву … вот это является главным предметом споров и соответствующих действий", - сказал Мирошник.

Он отметил, что Зеленский, окрыленный интенсивным общением последних месяцев с руководством ЕС и "Евротройки", решил, что он усилил свои позиции и может ликвидировать последствия тех компромиссов, на которые вынужден был пойти после столкновений с НАБУ и "Миндичгейта".

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского, бизнесмену Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.