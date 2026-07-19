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Зеленский не обсуждал с военными отставку Сырского, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2026
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02:04 19.07.2026
Зеленский не обсуждал с военными отставку Сырского, пишут СМИ

Зеленский не обсуждал с командирами возможную отставку Сырского

© AP Photo / Michal DyjukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Michal Dyjuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский не обсуждал с командирами возможную отставку главкома ВСУ Александра Сырского.
  • Зеленский общался по телефону с командирами корпусов, расспрашивая их о военных вопросах и проблемах с обеспечением.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский не обсуждал с командирами возможную отставку главкома ВСУ Александра Сырского, сообщает газета "Украинская правда" со ссылкой на источники в украинских военных структурах.
Издание пишет, что в последние два дня на фоне акций протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины Зеленский общался по телефону с командирами корпусов.
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"О политических вопросах, о должностях - речи не было. Расспрашивали о военных вопросах… о проблемах с обеспечением", - заявил источник газете.
Источники издания заявили, что, несмотря на предположение, что Зеленский с помощью этих звонков пытался найти замену Сырскому, в действительности эти обсуждения были способом снизить напряженность.
В Киеве и ряде городов Украины в четверг прошли митинги против отставки Федорова с поста министра обороны. В пятницу митинги в поддержку экс-министра обороны и против Сырского продолжились на Украине, люди собирались толпами в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге.
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