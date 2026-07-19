Зеленский не обсуждал с военными отставку Сырского, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский не обсуждал с командирами возможную отставку главкома ВСУ Александра Сырского.

Зеленский общался по телефону с командирами корпусов, расспрашивая их о военных вопросах и проблемах с обеспечением.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский не обсуждал с командирами возможную отставку главкома ВСУ Александра Сырского, сообщает газета Владимир Зеленский не обсуждал с командирами возможную отставку главкома ВСУ Александра Сырского, сообщает газета "Украинская правда" со ссылкой на источники в украинских военных структурах.

Издание пишет, что в последние два дня на фоне акций протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины Зеленский общался по телефону с командирами корпусов.

"О политических вопросах, о должностях - речи не было. Расспрашивали о военных вопросах… о проблемах с обеспечением", - заявил источник газете.

Источники издания заявили, что, несмотря на предположение, что Зеленский с помощью этих звонков пытался найти замену Сырскому, в действительности эти обсуждения были способом снизить напряженность.