Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные Силы ударили по украинскому газоперерабатывающему заводу в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области.
- Удар был нанесен с применением БПЛА "Гербера-4 Сикер".
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы нанесли удар по украинскому газоперерабатывающему заводу в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесен удар с применением БПЛА "Гербера-4 Сикер" газоперерабатывающему заводу противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области", - говорится в сообщении.