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ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области - РИА Новости, 19.07.2026
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16:14 19.07.2026 (обновлено: 17:15 19.07.2026)
ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области

ВС РФ ударили "Геранью" по газоперерабатывающему заводу в Харьковской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные Силы ударили по украинскому газоперерабатывающему заводу в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области.
  • Удар был нанесен с применением БПЛА "Гербера-4 Сикер".
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы нанесли удар по украинскому газоперерабатывающему заводу в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесен удар с применением БПЛА "Гербера-4 Сикер" газоперерабатывающему заводу противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области", - говорится в сообщении.
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