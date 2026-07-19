ВСУ за сутки потеряли более 195 военных в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения «Южной» группировки российских войск улучшили положение по переднему краю.

Нанесено поражение формированиям ВСУ в нескольких населенных пунктах ДНР.

За сутки украинские войска потеряли более 195 военнослужащих и военную технику.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 195 военных, сообщило Минобороны РФ.

« "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Славянск, Николайполье, Веролюбовка, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка и Новониколаевка Донецкой Народной Республики.