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ВСУ за сутки потеряли более 195 военных в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 19.07.2026
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13:33 19.07.2026 (обновлено: 13:55 19.07.2026)
ВСУ за сутки потеряли более 195 военных в зоне действий "Юга"

ВСУ за сутки потеряли более 195 военных в зоне действий "Южной" группировки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения «Южной» группировки российских войск улучшили положение по переднему краю.
  • Нанесено поражение формированиям ВСУ в нескольких населенных пунктах ДНР.
  • За сутки украинские войска потеряли более 195 военнослужащих и военную технику.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 195 военных, сообщило Минобороны РФ.
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"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Славянск, Николайполье, Веролюбовка, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка и Новониколаевка Донецкой Народной Республики.
"За сутки противник потерял более 195 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии", - добавили в ведомстве.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСлавянскКраматорскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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