Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения «Южной» группировки российских войск улучшили положение по переднему краю.
- Нанесено поражение формированиям ВСУ в нескольких населенных пунктах ДНР.
- За сутки украинские войска потеряли более 195 военнослужащих и военную технику.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 195 военных, сообщило Минобороны РФ.
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"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Славянск, Николайполье, Веролюбовка, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка и Новониколаевка Донецкой Народной Республики.
"За сутки противник потерял более 195 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии", - добавили в ведомстве.
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